В МИД КНР сообщили, что посольство Китая в Кабуле работает в обычном режиме

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин сообщила, что посольство Китая в Кабуле работает в обычном режиме.

«Посольство Китая в Кабуле работает в обычном режиме. Китайский посол и прочие наши дипломаты исполняют свои должностные обязанности», — цитирует её ТАСС.

Ранее сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл совещание по поводу ситуации в Афганистане.

15 августа глава Высшего совета Афганистана по национальному примирению Абдулла Абдулла подтвердил, что президент республики Ашраф Гани покинул страну.