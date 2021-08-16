В МИД КНР сообщили, что посольство Китая в Кабуле работает в обычном режиме

Короткая ссылка
Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин сообщила, что посольство Китая в Кабуле работает в обычном режиме.
В МИД КНР сообщили, что посольство Китая в Кабуле работает в обычном режиме
  • © imagebroker / Guenter Fischer
  • globallookpress.com

«Посольство Китая в Кабуле работает в обычном режиме. Китайский посол и прочие наши дипломаты исполняют свои должностные обязанности», — цитирует её ТАСС.

Ранее сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл совещание по поводу ситуации в Афганистане.

15 августа глава Высшего совета Афганистана по национальному примирению Абдулла Абдулла подтвердил, что президент республики Ашраф Гани покинул страну.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить