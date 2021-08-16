Политолог назвал попыткой дестабилизации американский проект резолюции по Белоруссии

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Анастасия Белоусова
Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с RT прокомментировал американский проект резолюции, который направлен на «поддержку» жителей Белоруссии и осуждение «нарушений прав человека» в стране.
Политолог назвал попыткой дестабилизации американский проект резолюции по Белоруссии
  • Reuters

Оленченко отметил, что проект резолюции стал следствием того, что «США решили взять на себя роль в дестабилизации обстановки в Белоруссии и хотят это оформить на законодательном уровне».

При этом эксперт считает, что ведущим странам Европы, таким как Германия и Франция, сейчас не до Белоруссии. 

«В Германии 27 сентября пройдут выборы в бундестаг. Будет сформировано новое правительство... Германия сосредоточена на своих внутренних делах. Из внешних для них более важен вопрос запуска «Северного потока — 2». Другая ведущая страна — Франция. У неё тоже своих забот хватает», — уточнил он.

Американский сенатор-демократ Джин Шахин вместе с коллегами внесла на рассмотрение конгресса США проект резолюции, который направлен на «поддержку» жителей Белоруссии и осуждение «нарушений прав человека» в стране. С разработанным конгрессменами документом ознакомился RT.

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