Саакашвили назвал ситуацию в Афганистане уроком для всех народов

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Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в своём Telegram-канале прокомментировал ситуацию в Афганистане.
Саакашвили назвал ситуацию в Афганистане уроком для всех народов
  • globallookpress.com
  • © Xinhua

«Афганистан — это урок для всех народов, для всех нас: американцы могут помочь, только если ты показываешь волю к борьбе», — заявил Саакашвили.

По его словам, «в 2008 году, если бы грузинская армия героически не сопротивлялась, американцы бы точно не послали свои силы».

Ранее сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл совещание по поводу ситуации в Афганистане.

15 августа глава Высшего совета Афганистана по национальному примирению Абдулла Абдулла подтвердил, что президент республики Ашраф Гани покинул страну.

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