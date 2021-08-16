Трамп посоветовал Байдену уйти в отставку из-за ситуации в Афганистане

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Экс-президент Дональд Трамп посоветовал действующему американскому лидеру Джо Байдену подать в отставку.

Об этом пишет The New York Post.

«Джо Байдену пора с позором уйти в отставку за то, что он допустил такую ситуацию в Афганистане», — цитирует издание заявление Трампа, в котором он также упомянул о положении в экономике США и показателях коронавируса.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби ранее подтвердил эвакуацию из Афганистана нескольких сотен американцев, в числе которых — сотрудники посольства и обычные граждане.

По словам официального представителя радикального движения «Талибан»* Мохаммада Наима, военные действия на территории государства завершены.

Талибы намерены в скором времени объявить из президентского дворца в Кабуле о создании «Исламского Эмирата Афганистан».

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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