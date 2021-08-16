Захарова прокомментировала принятие в Польше закона о евреях

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Действия властей Польши показывают, что Варшава не хранит память о жертвах войны и освободителях, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Таким образом она прокомментировала принятие властями Польши закона о реституции имущества евреев, отобранного во Вторую мировую войну.

Российский дипломат напомнила о резкой реакции на инициативу Варшавы со стороны Израиля. В ответ на это президент Польши Анджей Дуда назвал государство  «хранителем памяти о жертвах немецких преступлений в отношении евреев».

«К сожалению, Варшава не хранит память ни о жертвах, ни об освободителях, о чём мы давно говорим», — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Глава МИД Израиля Яир Лапид ранее поручил главе диппредставительства государства в Варшаве вернуться в страну для консультаций в связи с подписанным в Польше законом. Он назвал действия властей в Варшаве постыдным решением и позорным презрением к памяти о холокосте.

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