Президент Афганистана прокомментировал отъезд из страны

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Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что принял решение покинуть страну с целью недопущения кровопролития.
Президент Афганистана прокомментировал отъезд из страны
  • Reuters

«Талибан»* чётко дал понять, что готов совершить кровавое нападение на Кабул и его жителей, чтобы изгнать меня. Чтобы предотвратить кровопролитие, я принял решение уехать», — приводит ТАСС фрагмент его заявления в Facebook.

Ранее глава Высшего совета Афганистана по национальному примирению Абдулла Абдулла подтвердил, что Гани покинул страну.

Агентство Associated Press со ссылкой на представителя движения сообщало, что талибы намерены в скором времени объявить из президентского дворца в Кабуле о создании «Исламского Эмирата Афганистан».

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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