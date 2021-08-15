Президент Афганистана прокомментировал отъезд из страны

Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что принял решение покинуть страну с целью недопущения кровопролития.

«Талибан»* чётко дал понять, что готов совершить кровавое нападение на Кабул и его жителей, чтобы изгнать меня. Чтобы предотвратить кровопролитие, я принял решение уехать», — приводит ТАСС фрагмент его заявления в Facebook.

Ранее глава Высшего совета Афганистана по национальному примирению Абдулла Абдулла подтвердил, что Гани покинул страну.

Агентство Associated Press со ссылкой на представителя движения сообщало, что талибы намерены в скором времени объявить из президентского дворца в Кабуле о создании «Исламского Эмирата Афганистан».

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

