В посольстве России прокомментировали ситуацию в Кабуле

Пресс-атташе посольства России в Афганистане Никита Ищенко прокомментировал RT текущую ситуацию в столице республики Кабуле.

«Сегодня в Кабуле ощущался некоторый вакуум власти, была слышна стрельба, сообщалось о случаях мародёрства в городе, но до полного обвала ситуации с безопасностью дело не дошло», — заявил он.

Ищенко подчеркнул, что в настоящий момент жизни работников российской дипмиссии ничего не угрожает.

«Талибы гарантируют безопасность дипмиссий, в том числе нашей, и посольство продолжает работу в штатном режиме», — добавил дипломат.

Ранее посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов заявил, что российская дипмиссия в Кабуле приняла меры по укреплению безопасности.