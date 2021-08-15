В посольстве России прокомментировали ситуацию в Кабуле
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«Сегодня в Кабуле ощущался некоторый вакуум власти, была слышна стрельба, сообщалось о случаях мародёрства в городе, но до полного обвала ситуации с безопасностью дело не дошло», — заявил он.
Ищенко подчеркнул, что в настоящий момент жизни работников российской дипмиссии ничего не угрожает.
«Талибы гарантируют безопасность дипмиссий, в том числе нашей, и посольство продолжает работу в штатном режиме», — добавил дипломат.
Ранее посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов заявил, что российская дипмиссия в Кабуле приняла меры по укреплению безопасности.