В посольстве России прокомментировали ситуацию в Кабуле

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Пресс-атташе посольства России в Афганистане Никита Ищенко прокомментировал RT текущую ситуацию в столице республики Кабуле.
В посольстве России прокомментировали ситуацию в Кабуле
  • © Посольство РФ в республике Афганистан

«Сегодня в Кабуле ощущался некоторый вакуум власти, была слышна стрельба, сообщалось о случаях мародёрства в городе, но до полного обвала ситуации с безопасностью дело не дошло», — заявил он.

Ищенко подчеркнул, что в настоящий момент жизни работников российской дипмиссии ничего не угрожает.

«Талибы гарантируют безопасность дипмиссий, в том числе нашей, и посольство продолжает работу в штатном режиме», — добавил дипломат.

Ранее посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов заявил, что российская дипмиссия в Кабуле приняла меры по укреплению безопасности.

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