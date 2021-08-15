В посольстве России в Кабуле рассказали об обстановке в городе

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Обстановка в Кабуле немного напряжённая, но военные действия в городе не ведутся. Об этом рассказали в российском посольстве в Афганистане.
В посольстве России в Кабуле рассказали об обстановке в городе
  • © РИА Новости / Валерий Мельников

«Обстановка в Кабуле немного напряжённая, но никакой войны в городе нет», — сообщили в дипведомстве. 

Как уточняется, в настоящее время «стороны ведут политические контакты».

Угроз посольству нет, эвакуация не требуется.

Ранее появилась информация, что США начали эвакуацию своего посольства в Кабуле. По данным CNN, ряд высокопоставленных афганских чиновников тоже ожидают вылета из аэропорта Кабула.

Глава МВД Афганистана Абдул Саттар Мирзаквал сообщил, что «Талибан»* не будет штурмовать Кабул — «смена власти пройдёт мирно».

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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