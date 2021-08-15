Посольство: Россия готова работать с переходным афганским правительством
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- РИА Новости
«Да, (Россия. — RT) готова сотрудничать с переходным правительством», — приводит ТАСС ответ на соответствующий вопрос.
Ранее российские дипломаты сообщили, что обстановка в Кабуле немного напряжённая, но военные действия в городе не ведутся.
Глава МВД Афганистана Абдул Саттар Мирзаквал заявил, что «Талибан»* не будет штурмовать Кабул — «смена власти пройдёт мирно».
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.