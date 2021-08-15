Путин обсудил с президентом Узбекистана ситуацию в Афганистане

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с узбекским коллегой Шавкатом Мирзиёевым о ситуации в Афганистане, с которым Узбекистан имеет общую границу.
Путин обсудил с президентом Узбекистана ситуацию в Афганистане
  • РИА Новости

«Обстоятельно обсуждено развитие ситуации в Афганистане. С учётом этого условлено об активизации взаимодействия по линии профильных министерств и ведомств России и Узбекистана», — приводит пресс-служба Кремля заявление.

Отмечается, что стороны будут поддерживать регулярный контакт друг с другом.

Ранее сообщалось, что активная фаза российско-узбекистанского тактического учения «Юг-2021», проводимого в районе границы с Афганистаном, завершилась.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить