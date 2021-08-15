Путин обсудил с президентом Узбекистана ситуацию в Афганистане

Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с узбекским коллегой Шавкатом Мирзиёевым о ситуации в Афганистане, с которым Узбекистан имеет общую границу.

«Обстоятельно обсуждено развитие ситуации в Афганистане. С учётом этого условлено об активизации взаимодействия по линии профильных министерств и ведомств России и Узбекистана», — приводит пресс-служба Кремля заявление.

Отмечается, что стороны будут поддерживать регулярный контакт друг с другом.

Ранее сообщалось, что активная фаза российско-узбекистанского тактического учения «Юг-2021», проводимого в районе границы с Афганистаном, завершилась.