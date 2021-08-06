Активная фаза учений России и Узбекистана в районе границы с Афганистаном завершена
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Как пишет Интерфакс, за финалом учений наблюдали начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов и его узбекский коллега генерал-майор Шухрат Халмухамедов.
«В основу разработки замысла учения был положен опыт российских вооружённых сил по борьбе с незаконными вооружёнными формированиями в Сирии», — заявил заместитель командующего Центральным военным округом генерал-лейтенант Михаил Теплинский.
Всего в учении было задействовано около 1,5 тыс. военнослужащих двух стран.
Ранее стало известно, что военнослужащие спецназа России и Узбекистана в рамках совместных учений на границе с Афганистаном провели операцию по освобождению захваченного города.