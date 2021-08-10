Россия продолжит проводить военные учения с союзниками у границ Афганистана

Россия продолжит на регулярной основе проводить военные учения с союзниками у границ Афганистана, заявил российский министр обороны Сергей Шойгу на всероссийском молодёжном образовательном форуме «Территория смыслов».

Как напомнил Шойгу, российская армия провела у границ с исламской республикой два совместных учения: одно — с Узбекистаном, второе — при участии Таджикистана и Узбекистана.

«Учения прошли на самом высоком уровне, и мы будем продолжать проводить такие учения», — сказал Шойгу, его слова приводит пресс-служба Росмолодёжи.

Регулярная практика таких учений поможет обеспечить безопасность границ государств и быть подготовленными к обороне при возможном нападении, подчеркнул министр.

Накануне на границе с Афганистаном провели активную фазу учений с участием 2,5 тыс. военных из России, Таджикистана и Узбекистана.

Как заявили в ЦВО, в ходе учений впервые было продемонстрировано применение межвидовой группировки войск с массированным применением авиации, разведывательно-огневых комплексов и десантов на основе полученного опыта в Сирии.

В Минобороны Таджикистана заявили, что подобные антитеррористические учения прошли впервые в истории военного сотрудничества трёх государств.