Эксперт объяснил планы США обучить казахстанских учителей медиаграмотности на английском языке

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с RT прокомментировал желание США обучить казахстанских учителей медиаграмотности на английском языке.

«Для них очень важно создать в Казахстане информационный плацдарм, который будет очень сильно напрягать и Россию, и Китай одновременно. Понимая важность Казахстана как территории, которая находится между Россией и Китаем, для них это направление всегда является принципиальным», — отметил эксперт.

По его мнению, в отношениях России и Казахстана есть некоторые разногласия, которые США хотят использовать в своих целях.

«Они очень хотели бы там закрепиться и использовать эти разногласия и дальше, с тем чтобы ни в коем случае не допустить дальнейшего сближения России и Китая», — заключил Брутер.

Ранее посольство США в Нур-Султане опубликовало грант на реализацию проекта по обучению будущих и действующих казахстанских преподавателей медиаграмотности на английском языке.

Авторы документа опасаются, что злоумышленники могут манипулировать общественным мнением в Казахстане посредством фейковых новостей.