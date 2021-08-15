Эксперт объяснил планы США обучить казахстанских учителей медиаграмотности на английском языке
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- РИА Новости
«Для них очень важно создать в Казахстане информационный плацдарм, который будет очень сильно напрягать и Россию, и Китай одновременно. Понимая важность Казахстана как территории, которая находится между Россией и Китаем, для них это направление всегда является принципиальным», — отметил эксперт.
По его мнению, в отношениях России и Казахстана есть некоторые разногласия, которые США хотят использовать в своих целях.
«Они очень хотели бы там закрепиться и использовать эти разногласия и дальше, с тем чтобы ни в коем случае не допустить дальнейшего сближения России и Китая», — заключил Брутер.
Ранее посольство США в Нур-Султане опубликовало грант на реализацию проекта по обучению будущих и действующих казахстанских преподавателей медиаграмотности на английском языке.
Авторы документа опасаются, что злоумышленники могут манипулировать общественным мнением в Казахстане посредством фейковых новостей.