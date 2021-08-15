Байден: США намерены развернуть около пяти тысяч военных в Афганистане

США планируют развернуть на территории Афганистана порядка 5 тыс. военнослужащих в целях обеспечения безопасной эвакуации дипломатов из страны, заявил президент Соединённых Штатов Джо Байден.

Его слова приводятся на официальном сайте Белого дома.

«Я санкционировал развёртывание около 5 тыс. военнослужащих США для обеспечения упорядоченного и безопасного вывода персонала США и наших других партнёров, безопасной эвакуации помогавших нашим военным афганцев, а также тех, кто находится под риском из-за продвижения «Талибана»*, — сказал американский государственный лидер.

В своём заявлении Байден отметил, что США предупредили представителей радикального движения в Дохе через военного командующего о «сильной военной реакции» со стороны Вашингтона в случае, если действия талибов поставят под угрозу персонал или миссию Соединённых Штатов в Афганистане.

Президент США ранее поручил госсекретарю США поддерживать президента Афганистана Ашрафа Гани и других афганских лидеров в их стремлении предотвратить дальнейшее кровопролитие и добиться политического урегулирования.

В Минобороны США заявляли, что американские военные начали переброску дополнительных сил в столицу Афганистана.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.