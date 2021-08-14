Представитель Эрдогана выразил соболезнования в связи с крушением Бе-200

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Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын выразил соболезнования в связи с крушением самолёта Бе-200 Минобороны России.
Представитель Эрдогана выразил соболезнования в связи с крушением Бе-200
  • © Пресс-служба госкорпорации «Ростех»

«Мы глубоко опечалены гибелью турецкого и российского экипажей в результате крушения самолёта, который тушил пожар. Они героически сражались с огнём в эти тяжёлые дни. Мы приносим свои соболезнования российскому народу», — написал он на своей странице в Twitter.

14 августа в Турции при заходе на посадку в районе населённого пункта Адана разбился самолёт-амфибия Бе-200 Министерства обороны России.

На борту находились восемь человек: пять российских военнослужащих и трое представителей Турции.

Все восемь человек, находившихся на борту самолёта Бе-200, погибли

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