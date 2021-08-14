Чавушоглу выразил соболезнования в связи с крушением Бе-200

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу выразил соболезнования в связи с крушением самолёта Бе-200 Минобороны России.

«С глубоким прискорбием узнал о гибели турецкого и российского экипажа в трагической авиакатастрофе, произошедшей во время тушения пожара в Кахраманмараше. Выражаем наши соболезнования турецкому и российскому народу. Их героические жертвы не будут забыты!» — написал Чавушоглу по-русски в своём Twitter.

14 августа в Турции при заходе на посадку в районе населённого пункта Адана разбился самолёт-амфибия Бе-200 Министерства обороны России.

На борту находились восемь человек: пять российских военнослужащих и трое представителей Турции.

Все восемь человек, находившихся на борту самолёта Бе-200, погибли.