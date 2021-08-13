Генсек ООН призвал «Талибан» прекратить наступление в Афганистане
- Reuters
Заявление опубликовано на сайте ООН.
«Я призываю «Талибан»* немедленно прекратить наступление и приступить к честным переговорам в интересах Афганистана и его народа», — отметил Гутерреш.
Он подчеркнул, что захват власти в Афганистане военным путём приведёт либо к долгой гражданской войне, либо к изоляции страны.
При этом Гутерреш констатировал, что ситуация в стране выходит из-под контроля.
Ранее пресс-секретарь Министерства обороны США Джон Кирби сообщил, что американские военные начали переброску дополнительных сил в столицу Афганистана.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.