Генсек ООН призвал «Талибан» прекратить наступление в Афганистане

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал «Талибан»* немедленно прекратить наступление в Афганистане.
Генсек ООН призвал «Талибан» прекратить наступление в Афганистане
  • Reuters

Заявление опубликовано на сайте ООН.

«Я призываю «Талибан»* немедленно прекратить наступление и приступить к честным переговорам в интересах Афганистана и его народа», — отметил Гутерреш.

Он подчеркнул, что захват власти в Афганистане военным путём приведёт либо к долгой гражданской войне, либо к изоляции страны.

При этом Гутерреш констатировал, что ситуация в стране выходит из-под контроля.

Ранее пресс-секретарь Министерства обороны США Джон Кирби сообщил, что американские военные начали переброску дополнительных сил в столицу Афганистана.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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