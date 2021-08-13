В США одобрили третью дозу вакцины для людей с ослабленным иммунитетом

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Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США одобрило применение третьей дозы вакцин от коронавируса Pfizer и Moderna для людей с ослабленным иммунитетом.

«Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов внесло поправки в разрешение на использование вакцин от коронавируса Pfizer и Moderna в чрезвычайных обстоятельствах, чтобы дать возможность использовать дополнительную дозу для некоторых лиц с ослабленным иммунитетом», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что данное решение не относится к людям, у которых иммунитет не ослаблен.

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