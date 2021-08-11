В ВОЗ заявили о росте числа стран с выявленными случаями штамма «дельта» COVID-19

Короткая ссылка
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что число стран с «дельта»-штаммом коронавируса за неделю выросло со 135 до 142.
В ВОЗ заявили о росте числа стран с выявленными случаями штамма «дельта» COVID-19
  • Pixabay

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ВОЗ.

«142 страны и территории, в том числе семь новых, сообщили о случаях заражения вариантом «дельта», — говорится в еженедельном эпидемиологическом бюллетене ВОЗ.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус дал прогноз роста заболеваемости коронавирусом в мире.

В июле Виталий Зверев, микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, академик РАН, в беседе с URA.RU подчеркнул важность достижения популяционного иммунитета от коронавируса в мире.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить