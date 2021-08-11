В ВОЗ заявили о росте числа стран с выявленными случаями штамма «дельта» COVID-19

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что число стран с «дельта»-штаммом коронавируса за неделю выросло со 135 до 142.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ВОЗ.

«142 страны и территории, в том числе семь новых, сообщили о случаях заражения вариантом «дельта», — говорится в еженедельном эпидемиологическом бюллетене ВОЗ.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус дал прогноз роста заболеваемости коронавирусом в мире.

В июле Виталий Зверев, микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, академик РАН, в беседе с URA.RU подчеркнул важность достижения популяционного иммунитета от коронавируса в мире.