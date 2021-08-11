Россия доставила в Грецию два вертолёта Ми-8 для борьбы с лесными пожарами
- Reuters
- © Vassilis Psomas
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генеральный секретариат гражданской защиты Греции.
Как отмечается, российский самолёт Ан-124, доставивший два вертолёта Ми-8 совершил посадку в международном аэропорту Афин.
Ранее сообщалось, что Греция попросила Россию о предоставлении двух самолётов Ил-76 и двух вертолётов Ми-8 для тушения природных пожаров.
Президент России Владимир Путин в связи с экстренным обращением правительства Греции поручил увеличить российскую группировку, которая ведёт борьбу с пожарами в центральных районах республики.