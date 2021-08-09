Греция попросила Россию предоставить два Ил-76 и два Ми-8 из-за пожаров
- РИА Новости
Об этом говорится в сообщении МИД по итогам телефонного разговора сопредседателей смешанной греко-российской межправительственной комиссии — первого заместителя министра иностранных дел Греции Мильтиадиса Варвициотиса и министра транспорта России Виталия Савельева.
«Варвициотис поблагодарил Савельева за непосредственную и практическую поддержку России в тяжёлые времена, которые переживает его страна, и уточнил просьбу греческой стороны об отправке двух российских самолётов Ил-76 и двух вертолётов Ми-8, которые ещё больше помогут в тушении пожаров», — цитирует сообщение ТАСС.
Отмечается, что Савельев выразил искреннюю поддержку Греции.
Ранее президент России Владимир Путин в связи с экстренным обращением правительства Греции поручил увеличить российскую группировку, которая ведёт борьбу с пожарами в центральных районах республики.