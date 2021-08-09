Греция попросила Россию предоставить два Ил-76 и два Ми-8 из-за пожаров

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Греция попросила Россию о предоставлении двух самолётов Ил-76 и двух вертолётов Ми-8 для тушения природных пожаров.
Греция попросила Россию предоставить два Ил-76 и два Ми-8 из-за пожаров
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении МИД по итогам телефонного разговора сопредседателей смешанной греко-российской межправительственной комиссии — первого заместителя министра иностранных дел Греции Мильтиадиса Варвициотиса и министра транспорта России Виталия Савельева.

«Варвициотис поблагодарил Савельева за непосредственную и практическую поддержку России в тяжёлые времена, которые переживает его страна, и уточнил просьбу греческой стороны об отправке двух российских самолётов Ил-76 и двух вертолётов Ми-8, которые ещё больше помогут в тушении пожаров», — цитирует сообщение ТАСС.

Отмечается, что Савельев выразил искреннюю поддержку Греции.

Ранее президент России Владимир Путин в связи с экстренным обращением правительства Греции поручил увеличить российскую группировку, которая ведёт борьбу с пожарами в центральных районах республики.

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