Путин поручил усилить помощь в борьбе с пожарами в Греции
- Reuters
«В связи с экстренным обращением правительства Греции президент России Владимир Путин дал указание об увеличении российской группировки, занимающейся тушением пожаров в центральных районах Греческой Республики», — приводит ТАСС сообщение.
Ранее замминистра гражданской защиты Греции Никос Хардалиас заявил, что до 13 августа по всей стране запрещено посещать леса из-за пожароопасной обстановки.
В Греции спасатели тушат 154 природных пожара. Все они находятся далеко от отелей и курортов, которые выбирают российские туристы.