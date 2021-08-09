Путин поручил усилить помощь в борьбе с пожарами в Греции

Президент России Владимир Путин в связи с экстренным обращением правительства Греции поручил увеличить российскую группировку, которая ведёт борьбу с пожарами в центральных районах республики. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Reuters

«В связи с экстренным обращением правительства Греции президент России Владимир Путин дал указание об увеличении российской группировки, занимающейся тушением пожаров в центральных районах Греческой Республики», — приводит ТАСС сообщение. Ранее замминистра гражданской защиты Греции Никос Хардалиас заявил, что до 13 августа по всей стране запрещено посещать леса из-за пожароопасной обстановки. В Греции спасатели тушат 154 природных пожара. Все они находятся далеко от отелей и курортов, которые выбирают российские туристы.