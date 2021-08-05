В Ростуризме прокомментировали пожары в Греции

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В Ростуризме заявили, что очаги возгорания в Греции находятся далеко от отелей и курортов, которые выбирают российские туристы.
В Ростуризме прокомментировали пожары в Греции
  • Reuters

Об этом говорится на сайте ведомства.

«В Греции продолжаются обширные лесные пожары. По сообщению посольства России в Греческой Республике, лес горит на северной окраине Афин, а также на острове Эвбея, на полуострове Пелопоннес в областях Месиния и Лакония и в ряде других регионов страны. Таким образом, пока очаги возгорания находятся далеко от отелей и курортов, которые выбирают российские туристы», — отмечается в заявлении.

Ранее в посольстве России в Греции сообщили об обширных пожарах. Отмечается, что к их тушению привлечены авиация и подразделения вооружённых сил.

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