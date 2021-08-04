В посольстве России прокомментировали ситуацию с пожарами в Греции

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В посольстве России в Греции сообщили, что «на северной окраине Афин, на о. Эвбея, в областях Месиния и Лакония на полуострове Пелопоннес и в ряде других районов Греции продолжаются обширные пожары, к тушению которых привлечены авиация и подразделения вооружённых сил».
В посольстве России прокомментировали ситуацию с пожарами в Греции
  • Reuters

Соответствующее заявление опубликовано на странице дипмиссии в Facebook.

Отмечается, что «в некоторых случаях проводится эвакуация жителей населённых пунктов, приостанавливается движение по автодорогам, имеют место перебои в электро- и водоснабжении».

В посольстве сообщили, что «ввиду повышенного содержания вредных веществ в атмосфере власти рекомендовали жителям столичной области Аттика, включая Афины, по возможности не выходить на улицу, держать окна и двери закрытыми, при покидании помещений использовать респираторы и защитные маски категории Ν95, ΚΝ95 или FFP2».

«Призываем находящихся в Греции российских граждан быть предельно бдительными, соблюдать рекомендации местных властей, воздерживаться от поездок в охваченные пожарами регионы», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что власти Греции с 3 августа изменили часы работы Акрополя и других достопримечательностей из-за аномальной жары.

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