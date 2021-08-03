Акрополь в Греции изменит часы работы из-за аномальной жары

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Власти Греции с 3 августа изменили часы работы Акрополя и других достопримечательностей из-за аномальной жары.
Акрополь в Греции изменит часы работы из-за аномальной жары
  • Reuters

Об этом пишет Associated Press.

Отмечается, что Акрополь, обычно открытый летом для туристов до 20:00, теперь будет открыт только до полудня, так как температура в Афинах достигла +42 °C.

Греческие власти охарактеризовали волну жары как самую сильную за последние 30 лет.

Ранее сообщалось, что сильный лесной пожар возник на греческом острове Родос.

Кроме того, стало известно, что температура воздуха в Центральной Греции в понедельник, 2 августа, превысила отметку в +46 °С.

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