Акрополь в Греции изменит часы работы из-за аномальной жары

Власти Греции с 3 августа изменили часы работы Акрополя и других достопримечательностей из-за аномальной жары.

Об этом пишет Associated Press.

Отмечается, что Акрополь, обычно открытый летом для туристов до 20:00, теперь будет открыт только до полудня, так как температура в Афинах достигла +42 °C.

Греческие власти охарактеризовали волну жары как самую сильную за последние 30 лет.

Ранее сообщалось, что сильный лесной пожар возник на греческом острове Родос.

Кроме того, стало известно, что температура воздуха в Центральной Греции в понедельник, 2 августа, превысила отметку в +46 °С.