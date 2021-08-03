Акрополь в Греции изменит часы работы из-за аномальной жары
- Reuters
Об этом пишет Associated Press.
Отмечается, что Акрополь, обычно открытый летом для туристов до 20:00, теперь будет открыт только до полудня, так как температура в Афинах достигла +42 °C.
Греческие власти охарактеризовали волну жары как самую сильную за последние 30 лет.
Ранее сообщалось, что сильный лесной пожар возник на греческом острове Родос.
Кроме того, стало известно, что температура воздуха в Центральной Греции в понедельник, 2 августа, превысила отметку в +46 °С.