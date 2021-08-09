В Греции продлили запрет на посещение лесов из-за природных пожаров

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До следующей пятницы, 13 августа, по всей Греции запрещено посещать леса из-за пожароопасной обстановки, заявил замминистра гражданской защиты страны Никос Хардалиас.

«Походы и пребывание в лесах, национальных парках, на природных территориях запрещены на территории всей страны», — цитирует греческое издание Protothema заявление Хардалиаса.

Также запрещены любые действия и работы, которые могут вызвать пожар, к примеру сварка и применение легковоспламеняющихся веществ.

По словам заместителя министра, оперативные силы пожарных были значительно усилены. Кроме того, в Греции ожидают помощи в ликвидации лесных пожаров от Великобритании.

Ранее сообщалось, что в Греции спасатели тушат 154 природных пожара. Все они находятся далеко от отелей и курортов, которые выбирают российские туристы.

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