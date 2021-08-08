Великобритания окажет помощь Греции в тушении лесных пожаров

Британские пожарные направятся в Грецию для оказания помощи в ликвидации лесных пожаров.

Об этом сообщает Sky News.

Спасатели Мерсисайда, Ланкашира, Южного Уэльса, Лондона и Уэст-Мидлендса отправятся в эти выходные в Афины для оказания помощи в тушении лесных пожаров на территории Греции.

«Я воочию видела на этой неделе разрушительные лесные пожары, охватившие Грецию. Великобритания стоит плечом к плечу с нашими греческими друзьями в это трудное время», — заявила глава МВД Великобритании Прити Пател.

В понедельник, 2 августа, температура воздуха в Греции превысила отметку в +46 °С.

По словам замминистра по делам защиты граждан Никоса Хардалиаса, спасатели тушат 154 природных пожара.