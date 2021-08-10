В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Турции россиян
- Reuters
«На данный момент трое пострадавших в результате ДТП в городе Манавгат в провинции Анталья остаются в больницах Турции», — приводит ТАСС сообщение.
Отмечается, что российские специалисты приняли участие в телемедицинском консилиуме, созванном для лечения пациента с черепно-мозговой травмой.
Ранее следователи управления СК по Самарской области возбудили уголовное дело по факту ДТП с российскими туристами в Турции, в результате которого три человека погибли и 19 пострадали.