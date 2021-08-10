В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Турции россиян

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Трое пострадавших в ДТП в Турции россиян остаются в больнице, один из них находится в крайне тяжёлом состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава России.
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Турции россиян
  • Reuters

«На данный момент трое пострадавших в результате ДТП в городе Манавгат в провинции Анталья остаются в больницах Турции», — приводит ТАСС сообщение.

Отмечается, что российские специалисты приняли участие в телемедицинском консилиуме, созванном для лечения пациента с черепно-мозговой травмой.

Ранее следователи управления СК по Самарской области возбудили уголовное дело по факту ДТП с российскими туристами в Турции, в результате которого три человека погибли и 19 пострадали.

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