СК возбудил дело в связи с ДТП с российскими туристами в Турции

Короткая ссылка
Следователи управления СК по Самарской области возбудили уголовное дело по факту ДТП с российскими туристами в Турции, в результате которого три человека погибли и 19 пострадали.
СК возбудил дело в связи с ДТП с российскими туристами в Турции
  • © СК РФ

Об этом говорится в сообщении на сайте СК России.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 238 УК России («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

По версии следствия, водитель, перевозивший граждан России в аэропорт по маршруту Алания — Анталья, совершил ДТП.

«В настоящее время по уголовному делу подготавливается запрос о правовой помощи в компетентные органы Турецкой Республики, изымается необходимая документация, имеющая значение для следствия», — заявили в СК.

Также следователи контролируют возвращение граждан в Россию. После этого будет обеспечено проведение необходимых экспертных исследований и процессуальных действий.

В понедельник, 2 августа, автобус с туристами из Самарской области попал в аварию в районе Сиде провинции Анталья. Погибли три человека. Ещё десять российских туристов уже вернулись в Самару.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить