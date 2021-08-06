СК возбудил дело в связи с ДТП с российскими туристами в Турции

Следователи управления СК по Самарской области возбудили уголовное дело по факту ДТП с российскими туристами в Турции, в результате которого три человека погибли и 19 пострадали.

Об этом говорится в сообщении на сайте СК России.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 238 УК России («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

По версии следствия, водитель, перевозивший граждан России в аэропорт по маршруту Алания — Анталья, совершил ДТП.

«В настоящее время по уголовному делу подготавливается запрос о правовой помощи в компетентные органы Турецкой Республики, изымается необходимая документация, имеющая значение для следствия», — заявили в СК.

Также следователи контролируют возвращение граждан в Россию. После этого будет обеспечено проведение необходимых экспертных исследований и процессуальных действий.

В понедельник, 2 августа, автобус с туристами из Самарской области попал в аварию в районе Сиде провинции Анталья. Погибли три человека. Ещё десять российских туристов уже вернулись в Самару.