Глава МИД Израиля примет участие в открытии посольства в Марокко

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Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид сообщил, что 11 августа отправится в Марокко, чтобы принять участие в открытии посольства страны.
Глава МИД Израиля примет участие в открытии посольства в Марокко
  • Reuters

«Завтра я вылетаю в Марокко, чтобы представлять Израиль на открытии нашего представительства в Рабате», — цитирует ТАСС слова Лапида, распространённые пресс-службой МИД Израиля.

Он отметил, что его визит станет продолжением давней дружбы и тесной связи еврейской общины Марокко и большого числа израильтян с марокканскими корнями.

16 января сообщалось, что бывший президент США Дональд Трамп получил высшую награду Марокко за участие в урегулировании отношений между королевством и Израилем.

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