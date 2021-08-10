Глава МИД Израиля примет участие в открытии посольства в Марокко

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид сообщил, что 11 августа отправится в Марокко, чтобы принять участие в открытии посольства страны.

«Завтра я вылетаю в Марокко, чтобы представлять Израиль на открытии нашего представительства в Рабате», — цитирует ТАСС слова Лапида, распространённые пресс-службой МИД Израиля.

Он отметил, что его визит станет продолжением давней дружбы и тесной связи еврейской общины Марокко и большого числа израильтян с марокканскими корнями.

16 января сообщалось, что бывший президент США Дональд Трамп получил высшую награду Марокко за участие в урегулировании отношений между королевством и Израилем.