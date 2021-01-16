Reuters: Трамп получил высшую награду Марокко

Президент США Дональд Трамп получил высшую награду Марокко за его участие в урегулировании отношений между королевством и Израилем, сообщает агентство Reuetrs со ссылкой на высокопоставленного чиновника из администрации президента США.

Отмечается, что принцесса Лалла Джумала Алауи, посол королевства в США, в ходе церемонии в Овальном кабинете вручила Трампу данную награду.

Уточняется, что это было подарком короля Марокко Мухаммеда VI.

Также сообщается, что представители прессы не были допущены на церемонию.

1 января стало известно, что на должность специального посланника США по вопросам экономической нормализации между Израилем и рядом арабских стран будет назначен раввин Арье Лайтстоун.