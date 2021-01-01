Назначен спецпосланник США по экономической нормализации на Ближнем Востоке

На должность специального посланника США по вопросам экономической нормализации между Израилем и рядом арабских стран будет назначен раввин Арье Лайтстоун.

Reuters

«Я рад сообщить, что я назначил Арье Лайтстоуна на должность специального посланника США по вопросам экономической нормализации», — цитирует сайт Госдепа слова госсекретаря США Майка Помпео. Отмечается, что Лайтстоун будет представлять американские интересы в ходе нормализации экономических отношений между Израилем и ОАЭ, Бахрейном, Суданом, Косово и Марокко. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал политику Израиля по палестинскому вопросу неприемлемой.