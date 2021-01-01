Назначен спецпосланник США по экономической нормализации на Ближнем Востоке

Короткая ссылка
На должность специального посланника США по вопросам экономической нормализации между Израилем и рядом арабских стран будет назначен раввин Арье Лайтстоун.
Назначен спецпосланник США по экономической нормализации на Ближнем Востоке
  • Reuters

«Я рад сообщить, что я назначил Арье Лайтстоуна на должность специального посланника США по вопросам экономической нормализации», — цитирует сайт Госдепа слова госсекретаря США Майка Помпео.

Отмечается, что Лайтстоун будет представлять американские интересы в ходе нормализации экономических отношений между Израилем и ОАЭ, Бахрейном, Суданом, Косово и Марокко.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал политику Израиля по палестинскому вопросу неприемлемой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить