Эрдоган назвал неприемлемой политику Израиля в отношении палестинцев

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал политику Израиля по палестинскому вопросу неприемлемой.
Эрдоган назвал неприемлемой политику Израиля в отношении палестинцев
  • Reuters

«С Израилем наши отношения по линии разведки продолжаются. Есть проблемы, если бы не они, у нас всё было бы иначе с Израилем. Палестина для нас — красная черта, мы это не приемлем», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим он добавил, что в целом Турция желает, чтобы «наши отношения с Израилем улучшились».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Марокко договорились о полной нормализации дипломатических отношений.

Позднее СМИ сообщили, что Израиль и Королевство Бутан заключили соглашение о нормализации отношений.

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