Трамп: Израиль и Марокко договорились о нормализации дипотношений
- Reuters
Об этом он написал на своей странице в Twitter.
«Очередной исторический прорыв сегодня! Два наших важнейших друга, Израиль и Королевство Марокко, согласились на установление полных дипломатических отношений — это огромный прорыв в стремлении к миру на Ближнем Востоке!» — отметил Трамп.
Вместе с этим он добавил, что США решили признать суверенитет Марокко над Западной Сахарой.
В ноябре госсекретарь США Майк Помпео заявил, что ряд арабских стран заключат мирные соглашения с Израилем.