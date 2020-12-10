Трамп: Израиль и Марокко договорились о нормализации дипотношений

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Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Марокко договорились о полной нормализации дипломатических отношений.
Трамп: Израиль и Марокко договорились о нормализации дипотношений
  • Reuters

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Очередной исторический прорыв сегодня! Два наших важнейших друга, Израиль и Королевство Марокко, согласились на установление полных дипломатических отношений — это огромный прорыв в стремлении к миру на Ближнем Востоке!» — отметил Трамп.

Вместе с этим он добавил, что США решили признать суверенитет Марокко над Западной Сахарой.

В ноябре госсекретарь США Майк Помпео заявил, что ряд арабских стран заключат мирные соглашения с Израилем.

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