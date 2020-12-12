The Jerusalem Post: Израиль и Бутан нормализуют отношения

Израиль и Королевство Бутан заключили соглашение о нормализации отношений, пишет издание The Jerusalem Post.

В сообщении отмечается, что посол Израиля в Индии Рон Малка и его бутанский коллега подписали окончательное соглашение о нормализации связей вечером в субботу, 12 декабря.

Отмечается, что дипломатические ведомства двух стран в течение последнего года вели секретные переговоры об установлении официальных отношений.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Марокко договорились о полной нормализации дипломатических отношений.