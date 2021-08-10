ЕС заявил об утрате Лукашенко легитимности и призвал его «разговаривать с народом»

Европейский союз считает, что президент Белоруссии Александр Лукашенко утратил легитимность, а главная его задача теперь — вести диалог с народом. Об этом заявил представитель главы внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

«Александр Лукашенко (с точки зрения ЕС. — RT) утратил демократическую легитимность. То, что считается теперь, — это не то, что он говорит, а то, что он делает. Его главная задача сейчас — прекратить грубые репрессии и начать разговаривать со своим народом», — сказал Стано ТАСС.

9 августа президент Белоруссии завершил «Большой разговор с президентом». Он продлился рекордные 8 часов 15 минут.

На мероприятие были аккредитованы более 300 представителей общественности, экспертного сообщества и журналистов, в том числе зарубежных СМИ.

Также накануне крупнейшая в Европарламенте фракция «Европейская народная партия» призвала Евросоюз «готовиться к победе демократической революции» в Белоруссии.

Александр Лукашенко, в свою очередь, заявил, что «безумные политики» из Европы «создают не только очаг сильного напряжения, но и подталкивают к третьей мировой войне».