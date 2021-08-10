В ЕК отказались финансировать строительство стены на границе Литвы и Белоруссии

Представитель ЕК Адальберт Янц на брифинге в Брюсселе заявил, что Еврокомиссия не станет финансировать строительство стены на границе Литвы и Белоруссии.

«Еврокомиссия не считает верным финансировать строительство преград и барьеров из фондов ЕС. Поэтому финансирование данного инфраструктурного объекта не должно осуществляться из фондов ЕС», — цитирует его ТАСС.

Таким образом Янц ответил на вопрос о возможности финансирования стены для блокирования потока мигрантов на границе Литвы и Белоруссии из бюджета ЕС.

Ранее сообщалось, что Литва планирует строить забор на границе с Белоруссией в кредит.