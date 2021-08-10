В ЕК отказались финансировать строительство стены на границе Литвы и Белоруссии

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Представитель ЕК Адальберт Янц на брифинге в Брюсселе заявил, что Еврокомиссия не станет финансировать строительство стены на границе Литвы и Белоруссии.
В ЕК отказались финансировать строительство стены на границе Литвы и Белоруссии
  • Reuters

«Еврокомиссия не считает верным финансировать строительство преград и барьеров из фондов ЕС. Поэтому финансирование данного инфраструктурного объекта не должно осуществляться из фондов ЕС», — цитирует его ТАСС.

Таким образом Янц ответил на вопрос о возможности финансирования стены для блокирования потока мигрантов на границе Литвы и Белоруссии из бюджета ЕС.

Ранее сообщалось, что Литва планирует строить забор на границе с Белоруссией в кредит.

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