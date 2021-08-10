Китай отозвал своего посла в Литве

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В МИД КНР заявили, что китайская сторона отозвала своего посла в Литве из-за планов Вильнюса открыть представительство Тайваня в стране.
Китай отозвал своего посла в Литве
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По данным китайского министерства, правительство Литвы игнорировало неоднократные дипломатические представления и указания Китая на возможные последствия данного решения.

«Китайское правительство выразило решительный протест против этого и решило отозвать посла Китая в Литве и обратилось к литовскому правительству с просьбой отозвать посла Литвы в Китае», — заявили в ведомстве.

В июне Китай заявил о протесте в связи с посещением американскими сенаторами Тэмми Дакуорт, Дэном Салливаном и Крисом Кунсом Тайваня.

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