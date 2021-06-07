Китай выразил протест из-за визита американских политиков на Тайвань

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Китай заявил о протесте в связи с посещением американскими сенаторами Тэмми Дакуорт, Дэном Салливаном и Крисом Кунсом Тайваня.
Китай выразил протест из-за визита американских политиков на Тайвань
  • Pixabay

Об этом сообщает РИА Новости.

«Сенаторы США... встретились с руководством острова, чем серьёзно нарушили принцип политики одного Китая и положения трёх совместных американо-китайских коммюнике. Китайская сторона выступает решительно против этого и уже сделала США строгое представление», — заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

По информации CNN, сенаторы США объявили о планах поставить в Тайвань 750 000 доз вакцины против COVID-19.

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