Китай выразил протест из-за визита американских политиков на Тайвань
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Об этом сообщает РИА Новости.
«Сенаторы США... встретились с руководством острова, чем серьёзно нарушили принцип политики одного Китая и положения трёх совместных американо-китайских коммюнике. Китайская сторона выступает решительно против этого и уже сделала США строгое представление», — заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
По информации CNN, сенаторы США объявили о планах поставить в Тайвань 750 000 доз вакцины против COVID-19.