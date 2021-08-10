В Индии за сутки выявили более 28 тысяч случаев коронавируса

В Индии за сутки выявили 28 204 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число зафиксированных пациентов с COVID-19 в стране достигло 31 998 158.

Об этом сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные Министерства здравоохранения Индии.

За прошедшие 24 часа в стране от коронавируса умерли 373 человека, всего в Индии скончались более 428 тыс. пациентов с подтверждённым COVID-19.

Ранее Индия одобрила для использования вакцину против коронавирусной инфекции COVID-19 от американской компании Johnson & Johnson.

Виталий Зверев, микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, академик РАН, в беседе с URA.RU подчеркнул важность достижения в мире популяционного иммунитета от коронавируса.