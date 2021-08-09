Лукашенко заявил об отсутствии намерений вводить санкции против Украины

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Минск не планирует вводить санкции в отношении Киева.

Об этом он сказал в ходе «Большого разговора с президентом» при участии представителей белорусской общественности, экспертов и журналистов.

«Никаких мы санкций в отношении вас вводить не собираемся», — приводит БЕЛТА ответ Лукашенко на вопрос украинского журналиста.

Между тем он добавил, что если бы было такое желание, то совместно с Россией можно было бы Украину «поставить на колени» в течение суток. В частности, прекратив поставки горюче-смазочных материалов.

«И завтра на вилах бы повыносили и Зеленского, и всех остальных», — сказал Лукашенко.

Ранее белорусский лидер рассказал, что политические отношения между Минском и Киевом находятся на самом низком уровне.