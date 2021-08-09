Лукашенко заявил об отсутствии намерений вводить санкции против Украины
- РИА Новости
Об этом он сказал в ходе «Большого разговора с президентом» при участии представителей белорусской общественности, экспертов и журналистов.
«Никаких мы санкций в отношении вас вводить не собираемся», — приводит БЕЛТА ответ Лукашенко на вопрос украинского журналиста.
Между тем он добавил, что если бы было такое желание, то совместно с Россией можно было бы Украину «поставить на колени» в течение суток. В частности, прекратив поставки горюче-смазочных материалов.
«И завтра на вилах бы повыносили и Зеленского, и всех остальных», — сказал Лукашенко.
Ранее белорусский лидер рассказал, что политические отношения между Минском и Киевом находятся на самом низком уровне.