Лукашенко заявил о низком уровне отношений Минска и Киева

Политические отношения между Минском и Киевом находятся сейчас на самом низком уровне, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Об этом он сказал в ходе «Большого разговора с президентом» при участии представителей белорусской общественности, экспертов и журналистов.

Президент Белоруссии отметил, что Киев перешёл красную черту, когда прекратил с Минском авиасообщение.

«Белорусско-украинские отношения находятся на очень низком уровне... Неужели до такой мерзости можно дойти, чтобы, извините меня, похерить всё, что было до сих пор, что мы сделали для Украины?» — отметил Лукашенко.

Он также высказался и о действующем украинском лидере Владимире Зеленском, напомнив, что раньше «общался с ним как с сыном».

«Что с ним случилось? Ладно, ты там побежал за Западом, ты их поддержал, ты плюнул на всё. Ну зачем ты боевиков готовишь на территории Украины и оружие сбрасываешь к нам сюда?» — сказал Лукашенко.

В начале июля белорусские пограничники усилили охрану на границе с Украиной.

Лукашенко ранее заявил, что с территории Украины в Белоруссию поступает «огромное количество оружия».