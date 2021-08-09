Лукашенко заявил о низком уровне отношений Минска и Киева

Короткая ссылка
Политические отношения между Минском и Киевом находятся сейчас на самом низком уровне, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Лукашенко заявил о низком уровне отношений Минска и Киева
  • РИА Новости

Об этом он сказал в ходе «Большого разговора с президентом» при участии представителей белорусской общественности, экспертов и журналистов.

Президент Белоруссии отметил, что Киев перешёл красную черту, когда прекратил с Минском авиасообщение.

«Белорусско-украинские отношения находятся на очень низком уровне... Неужели до такой мерзости можно дойти, чтобы, извините меня, похерить всё, что было до сих пор, что мы сделали для Украины?» — отметил Лукашенко.

Он также высказался и о действующем украинском лидере Владимире Зеленском, напомнив, что раньше «общался с ним как с сыном».

«Что с ним случилось? Ладно, ты там побежал за Западом, ты их поддержал, ты плюнул на всё. Ну зачем ты боевиков готовишь на территории Украины и оружие сбрасываешь к нам сюда?» — сказал Лукашенко.

В начале июля белорусские пограничники усилили охрану на границе с Украиной.

Лукашенко ранее заявил, что с территории Украины в Белоруссию поступает «огромное количество оружия».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить