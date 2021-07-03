Белоруссия усилила охрану на границе с Украиной

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Белорусские пограничники охраняют государственную границу с Украиной «в усиленном варианте», на участках увеличено количество пограничных нарядов, сообщил официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский.
Белоруссия усилила охрану на границе с Украиной
  • Reuters

«Охрана государственной границы Республики Беларусь с Украиной осуществляется в усиленном варианте пограничной службы и пограничного контроля. На украинском направлении увеличено количество пограничных нарядов как на зелёной границе, так и в пунктах пропуска», — сказал он ТАСС.

2 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поручил погранвойскам полностью перекрыть границу с Украиной.

По его словам, с Украины в Белоруссию поступает «огромное количество оружия».

В МИД Украины сообщили, что пока не получали уведомления о закрытии границы.

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