Белоруссия усилила охрану на границе с Украиной

Белорусские пограничники охраняют государственную границу с Украиной «в усиленном варианте», на участках увеличено количество пограничных нарядов, сообщил официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский.

«Охрана государственной границы Республики Беларусь с Украиной осуществляется в усиленном варианте пограничной службы и пограничного контроля. На украинском направлении увеличено количество пограничных нарядов как на зелёной границе, так и в пунктах пропуска», — сказал он ТАСС.

2 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поручил погранвойскам полностью перекрыть границу с Украиной.

По его словам, с Украины в Белоруссию поступает «огромное количество оружия».

В МИД Украины сообщили, что пока не получали уведомления о закрытии границы.