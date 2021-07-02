Лукашенко поручил полностью перекрыть границу с Украиной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поручил пограничным войскам государства полностью перекрыть границу с Украиной.

Об этом он заявил в ходе своего выступления по случаю Дня Независимости республики, сообщает БЕЛТА.

«Огромное количество оружия поступает из Украины в Беларусь. Поэтому я поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной», — сказал Лукашенко.

Белорусский лидер ранее заявил, что в республике больше не будут принимать самолёты с Украины.

Также он рассказал о завершении масштабной антитеррористической операции на территории государства.