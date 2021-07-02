Лукашенко поручил полностью перекрыть границу с Украиной

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поручил пограничным войскам государства полностью перекрыть границу с Украиной.
Лукашенко поручил полностью перекрыть границу с Украиной
  • © Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Об этом он заявил в ходе своего выступления по случаю Дня Независимости республики, сообщает БЕЛТА.

«Огромное количество оружия поступает из Украины в Беларусь. Поэтому я поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной», — сказал Лукашенко.

Белорусский лидер ранее заявил, что в республике больше не будут принимать самолёты с Украины.

Также он рассказал о завершении масштабной антитеррористической операции на территории государства. 

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