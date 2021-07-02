Лукашенко поручил полностью перекрыть границу с Украиной
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Об этом он заявил в ходе своего выступления по случаю Дня Независимости республики, сообщает БЕЛТА.
«Огромное количество оружия поступает из Украины в Беларусь. Поэтому я поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной», — сказал Лукашенко.
Белорусский лидер ранее заявил, что в республике больше не будут принимать самолёты с Украины.
Также он рассказал о завершении масштабной антитеррористической операции на территории государства.