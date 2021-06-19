Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия не будет принимать самолёты с Украины.

Об этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого».

«Раз Украина закрыла нам пролёт, то мы с Украины не будем просто принимать самолёты», — приводятся слова Лукашенко.

В конце мая украинское правительство утвердило протокольное решение о запрете использования воздушного пространства Украины зарегистрированными в Белоруссии воздушными судами.

Также лидеры стран Евросоюза постановили запретить белорусским авиакомпаниям использовать воздушное пространство европейских государств после инцидента с самолётом Ryanair, который 23 мая экстренно сел в аэропорту Минска.

Подробнее — в материале RT.