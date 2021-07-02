На Украине не получали уведомления от Белоруссии о закрытии границы
- Reuters
«Украинская сторона пока не получала официальных сообщений о закрытии границы со стороны Беларуси. От такого шага пострадал бы прежде всего белорусский народ», — приводит его слова УНИАН.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления по случаю Дня независимости республики ранее заявил, что поручил пограничным войскам государства полностью перекрыть границу с Украиной.
По его словам, такое решение связано с поступлением большого количества оружия из соседнего государства.