На Украине не получали уведомления от Белоруссии о закрытии границы

В МИД Украины сообщили, что пока не получали уведомления о закрытии границы со стороны Белоруссии. Об этом заявил спикер украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко.

«Украинская сторона пока не получала официальных сообщений о закрытии границы со стороны Беларуси. От такого шага пострадал бы прежде всего белорусский народ», — приводит его слова УНИАН.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления по случаю Дня независимости республики ранее заявил, что поручил пограничным войскам государства полностью перекрыть границу с Украиной.

По его словам, такое решение связано с поступлением большого количества оружия из соседнего государства.