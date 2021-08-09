Лукашенко предостерёг Украину от силового сценария «возврата Донбасса»

Если Украина при поддержке третьих стран попытается силой «вернуть Донбасс», Белоруссия никогда не будет на её стороне, заявил белорусский президент Александр Лукашенко во время пресс-конференции.

«Если вы посмеете это сделать при поддержке третьих стран, я никогда не буду на вашей стороне», — сказал глава государства.

При этом он отметил, что «разумных голов» на Украине достаточно.

«Любая попытка, какая бы у вас ни была армия на Украине... Любая ваша попытка силой решить вопрос закончится трагедией для Украины прежде всего. Поэтому я вас прошу, молю вас: выбросьте это из головы», — добавил Лукашенко.

Белорусский президент также прокомментировал действия украинского коллеги Владимира Зеленского относительно ситуации на юго-востоке Украины. По словам Лукашенко, Зеленский «говорит одно, а делает шаги в обратном направлении и даже как будто нарочно устраивает конфронтацию».

В частности, он напомнил о законе о коренных народах Украины, который был принят украинскими властями недавно.

«Не надо делать шаги, которые тебя уводят от этих переговоров. То, что вы закон там приняли, коренные — не коренные и так далее, слушайте, он, что, вот прямо необходим был сегодня? Нет», — сказал глава Белоруссии.

В апреле Лукашенко заявил, что урегулирование конфликта в Донбассе зависит исключительно от украинских властей.