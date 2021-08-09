Лукашенко предостерёг Украину от силового сценария «возврата Донбасса»

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Если Украина при поддержке третьих стран попытается силой «вернуть Донбасс», Белоруссия никогда не будет на её стороне, заявил белорусский президент Александр Лукашенко во время пресс-конференции.
Лукашенко предостерёг Украину от силового сценария «возврата Донбасса»
  • РИА Новости

«Если вы посмеете это сделать при поддержке третьих стран, я никогда не буду на вашей стороне», — сказал глава государства.

При этом он отметил, что «разумных голов» на Украине достаточно.

«Любая попытка, какая бы у вас ни была армия на Украине... Любая ваша попытка силой решить вопрос закончится трагедией для Украины прежде всего. Поэтому я вас прошу, молю вас: выбросьте это из головы», — добавил Лукашенко.

Белорусский президент также прокомментировал действия украинского коллеги Владимира Зеленского относительно ситуации на юго-востоке Украины. По словам Лукашенко, Зеленский «говорит одно, а делает шаги в обратном направлении и даже как будто нарочно устраивает конфронтацию».

В частности, он напомнил о законе о коренных народах Украины, который был принят украинскими властями недавно.

«Не надо делать шаги, которые тебя уводят от этих переговоров. То, что вы закон там приняли, коренные — не коренные и так далее, слушайте, он, что, вот прямо необходим был сегодня? Нет», — сказал глава Белоруссии.

В апреле Лукашенко заявил, что урегулирование конфликта в Донбассе зависит исключительно от украинских властей.

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