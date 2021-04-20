Лукашенко: нормализация в Донбассе зависит только от Украины

Короткая ссылка
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что урегулирование конфликта в Донбассе зависит исключительно от украинских властей.
Лукашенко: нормализация в Донбассе зависит только от Украины
  • © Алексей Никольский
  • РИА Новости

«Я вам абсолютно искренне скажу: нормализация ситуации в проблемных точках Украины, прежде всего в Донбассе, зависит только от Украины. Пусть, может быть, с завтрашнего дня, если пойти по Минским соглашениям и так далее, где-то немножко зацепит у кого-то нервы, украинские какие-то интересы. Но, поверьте, в среднесрочной перспективе Украина выиграет», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.

Такое мнение он высказал на встрече с депутатом Верховной рады Украины Евгением Шевченко.

Ранее сообщалось, что Белоруссия готова и далее предоставлять площадку для работы контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить