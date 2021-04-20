Лукашенко: нормализация в Донбассе зависит только от Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что урегулирование конфликта в Донбассе зависит исключительно от украинских властей.

«Я вам абсолютно искренне скажу: нормализация ситуации в проблемных точках Украины, прежде всего в Донбассе, зависит только от Украины. Пусть, может быть, с завтрашнего дня, если пойти по Минским соглашениям и так далее, где-то немножко зацепит у кого-то нервы, украинские какие-то интересы. Но, поверьте, в среднесрочной перспективе Украина выиграет», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.

Такое мнение он высказал на встрече с депутатом Верховной рады Украины Евгением Шевченко.

Ранее сообщалось, что Белоруссия готова и далее предоставлять площадку для работы контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.