В Минске заявили о готовности и далее проводить встречи контактной группы

Белоруссия готова и далее предоставлять площадку для работы контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, заявил замгоссекретаря Совбеза Белоруссии Владимир Арчаков в эфире телеканала «Беларусь 1».

«Что касается конфликта в Донбассе, мы по-прежнему выражаем уверенность в том, что он может быть разрешён исключительно дипломатическими мерами. Республика Беларусь не видит альтернативы Минским соглашениям — во всяком случае, других нет. Мы по-прежнему готовы предоставлять площадку для работы контактной группы, потому что видеоформат превращается в какое-то практически бесполезное телевизионное представление», — приводит его слова ТАСС.

Арчаков подчеркнул, что Минск придерживается «мирных путей разрешения абсолютно любых противоречий».

Он также прокомментировал заявления в отношении Белоруссии, которые звучат из Киева.

«Хочу выразить такое мнение: украинская сторона могла бы себя вести в нашем отношении и покорректнее. Потому что раздаются крики, что мы тут чуть ли не собираемся вторгаться», — сказал он.

Как добавил Арчаков, он «никогда не поверит, что украинские военные или спецслужбы настолько некомпетентны, чтобы не отличить шум лесовоза от движения колонны бронетанковой техники».

Ранее глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что «вакханалия» вокруг заявлений Киева о переносе переговорной площадки по Донбассу из Минска в другой город говорит о нежелании отдельных украинских политиков соблюдать те договорённости, которые были достигнуты в Минске.