Трое пакистанских военных получили ранения на границе с Афганистаном

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Трое пакистанских военных получили ранения в приграничных с Афганистаном районах Северный и Южный Вазиристан.
Трое пакистанских военных получили ранения на границе с Афганистаном
  • © Reuters

Как сообщили в Межведомственной службе по связям с общественностью, «террористы из Афганистана» открыли стрельбу по пакистанскому военному посту в Девагаре в Северном Вазиристане, после чего началась перестрелка, в которой один военный был ранен. Ещё двое пострадали от взрыва мины возле автомобиля в Ладхе в Южном Вазиристане.

В ведомстве напомнили, что Пакистан постоянно просит Афганистан обеспечить контроль над границами.

«Пакистан решительно осуждает использование террористами афганской земли для действий против Пакистана», — цитирует службу газета Dawn.

Ранее двое сотрудников прокуратуры Афганистана погибли и ещё один пострадал после нападения на их автомобиль в афганской провинции Кабул.

Как заявил афганский постпред при ООН Гулям Исхакзай, на стороне «Талибана»* в Афганистане воюют около 10 тыс. иностранных боевиков из других террористических группировок.

Он также рассказал, что власти готовы предоставить Совбезу ООН доказательства того, что Пакистан поддерживает движение «Талибан»*: боевики лечатся там в больницах, готовятся к боевым операциям, проводят похороны и собирают деньги.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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